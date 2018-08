Die Forderung nach einer Wiedereinführung der Wehrpflicht oder einer allgemeinen Dienstpflicht für junge Menschen wird in der CDU kontrovers diskutiert. Der ehemalige Verteidigungsminister Rühe erklärte, in der Bundeswehr gebe es gar nicht mehr die Strukturen, um die Wehrpflicht wieder einzusetzen.

Rühe forderte stattdessen mehr Anerkennung für Soldaten. Nötig sei auch eine bessere Ausstattung der Bundeswehr, um sie als Arbeitgeber attraktiver zu machen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.



Der nordrhein-westfälische Sozialminister Laumann kritisierte die Vorstöße für eine allgemeine Dienstpflicht, die auch dazu genutzt werden könnte, Pflegeberufe zu unterstützen. Er wolle später nicht von jemandem gepflegt werden, den der Staat dazu gezwungen habe, betonte Laumann in der "Rheinischen Post". Stattdessen sollte das Freiwillige Soziale Jahr zu stärken, indem die Arbeit stärker bei der Berufsausbildung etwa in Gesundheits- und Sozialberufen angerechnet werde.



Sachsens Ministerpräsident Kretschmer betonte dagegen, eine allgemeine Dienstpflicht könne dazu beitragen, die Herausforderungen im Sozialen und bei der Verteidigung des Landes besser zu bewältigen.



CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer hatte in Aussicht gestellt, bei der Debatte über das neue Grundsatzprogramm der Partei auf die Vorschläge einzugehen. Sie kamen unter anderem von der Jungen Union und von der Mittelstandsvereinigung der Union.