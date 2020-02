Im nordhessischen Volkmarsen ist ein Auto in einen Rosenmontagszug gefahren.

Wie die Polizei in Kassel mitteilte, gab es mehrere Verletzte. Der Fahrer des Wagens wurde demnach festgenommen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Genauere Informationen zu den Verletzten und zum Hergang des Vorfalls liegen bislang nicht vor. Ein Polizeisprecher sagte, es sei unklar, ob es sich beispielsweise um einen medizinischen Notfall, technisches Versagen oder schlimmstenfalls Absicht handele. Der Autofahrer werde befragt.



Die "Hessische Niedersächsische Allgemeine" berichtete von mindestens 15 Verletzten, darunter auch Kleinkinder. Zeugen hätten geschildert, dass der Fahrer die Absperrung am Rosenmontagsumzug umfahren habe und dann mit Vollgas auf die Menschenmenge zugerast sei. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung sollen mehr als 30 Menschen verletzt worden sein, ein Drittel von ihnen schwer.



Als Vorsichtsmaßnahme sollen alle Fastnachtsumzüge in Hessen abgebrochen werden. Das teilte das Polizeipräsidium Westhessen mit. Volkmarsen ist eine Kleinstadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg mit rund 6.800 Einwohnern. Sie ist rund 30 Kilometer von Kassel entfernt.