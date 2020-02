Nach der Gewalttat beim Rosenmontagszug im nordhessischen Volkmarsen haben sich weitere Verletzte bei der Polizei gemeldet.

Sie teilte mit, dass damit fast 60 Menschen verletzt worden seien. Darunter seien viele Kinder. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main war der Mann, der sein Auto während des Karnevalsumzugs in eine Menschenmenge gesteuert hatte, nicht alkoholisiert. Ob er unter Drogeneinfluss gestanden habe, stehe noch nicht fest, sagte ein Sprecher. Bislang sei der Mann nicht vernehmungsfähig. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.



Am Abend gibt es einen ökumenischen Gottesdienst für die Verletzten in der Kleinstadt. Daran werden Ministerpräsident Bouffier und Innenminister Beuth teilnehmen.