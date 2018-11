Bei der Volksabstimmung in Hessen am Sonntag hat es deutliche Mehrheiten für die geplanten Änderungen an der Landesverfassung gegeben.

Wie die Landeswahlleitung mitteilte, stimmten nach vorläufigem Ergebnis zwischen 70,3 und 90,9 Prozent für die 15 Vorhaben. Dabei ging es unter anderem um die Förderung des Datenschutzes, die Stärkung der Kinderrechte und Infrastuktur. Auch über die Verbesserungen für das Ehrenamt, die Kultur und den Sport wurde abgestimmt. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie Kinderrechte sollen ebenso gestärkt werden. Die Wähler konnten einzelnen Punkten zustimmen und andere ablehnen sowie die Reform als Ganzes zurückweisen oder annehmen. Hier die Änderungen im Detail.



Für die Abschaffung der noch immer in der Hessischen Verfassung verankerten Todesstrafe sprachen sich gut 83 Prozent der Wähler aus. Jeder sechste hätte sie somit behalten wollen. Das Votum hatte allerdings nur formale Bedeutung, da die Todesstrafe in Deutschland mit Einführung des Grundgesetzes 1949 abgeschafft wurde. Sie war allerdings schon drei Jahre zuvor in das hessische Vertragswerk aufgenommen worden. In Artikel 21 hieß es bis jetzt: "Ist jemand einer strafbaren Handlung für schuldig befunden worden, so können ihm auf Grund der Strafgesetze durch richterliches Urteil die Freiheit und die bürgerlichen Ehrenrechte entzogen und beschränkt werden. Bei besonders schweren Verbrechen kann er zum Tode verurteilt werden."



Die Volksabstimmung fand parallel zur Landtagswahl in Hessen statt. Vertreter der Parteien führten dort heute erste Gespräche über die Möglichkeiten einer Regierungsbildung. Neben einer schwarz-grünen sind auch eine schwarz-rote Koalition und mehrere Dreier-Bündnisse möglich.