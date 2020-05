Neuseeland entscheidet im September über die Freigabe von Cannabis für den persönlichen Gebrauch.

Bei einer Volksabstimmung, die gemeinsam mit der am 19. September geplanten Parlamentswahl abgehalten werden soll, sollen die Bürger ihr Votum zu einer möglichen Legalisierung der Droge abgeben, erklärte Justizminister Little. Die Frage sollten die Neuseeländer mit "Ja" oder "Nein" beantworten.



Die Gesetzesvorlage sieht vor, dass der Kauf und der Konsum von Cannabis-Produkten erlaubt wird, wenn man mindestens 20 Jahre alt ist. Man wolle jüngere Nutzer nicht kriminalisieren, sagte der Justizminister der Zeitung New Zealand Herald, man wolle vielmehr diejenigen kriminalisieren, die junge Menschen ausbeuten oder ausnutzen wollten.



Für den Import und Export von Saatgut sowie Cannabis-Pflanzen wäre eine Lizenz erforderlich. Ausführlich über die konkrete mögliche Ausgestaltung berichtet Radio New Zealand. Demnach dürfte lediglich frisches, getrocknetes Cannabis sofort produziert und verkauft werden, cannabishaltige Lebensmittel jedoch nicht direkt.



Der medizinische Gebrauch von Cannabis ist in Neuseeland bereits erlaubt. Der Staat mit seinen knapp fünf Millionen Einwohnern wäre eines der ersten Länder, die die Droge freigeben. Vorreiter sind Uruguay, Kanada und zahlreiche US-Bundessstaaten.