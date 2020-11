Schweizer Unternehmen können voraussichtlich auch künftig nicht in der Schweiz für Verstöße im Ausland etwa bei Umweltschäden oder Menschenrechtsverletzungen haftbar gemacht werden.

Bei einer Volksabstimmung zeichnete sich ein Scheitern einer entsprechenden Gesetzesinitiative ab. Nach ersten offiziellen Ergebnissen stimmten zwar 50,7 Prozent der Bürger dafür. Damit das Gesetz in Kraft treten kann, muss aber auch die Mehrheit der Kantone den Vorschlag annehmen. Dies ist demnach nur in vier der 26 Kantone der Fall.



Bei einer zweiten Abstimmung über ein Verbot, Geld in die Produktion von Kriegswaffen zu investieren, zeichnete sich ebenfalls keine Zustimmung ab. 58 Prozent sprachen sich Hochrechnungen zufolge gegen den Vorschlag aus,

etwa der Nationalbank und Stiftungen zu untersagen, Rüstungsfirmen zu finanzieren.

