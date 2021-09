In der Schweiz stimmen die Bürgerinnen und Bürger morgen über die Einführung gleichgeschlechtlicher Ehen ab.

Das Parlament in Bern und die Regierung unterstützen die Ehe für alle.

Gleichgeschlechtliche Paare sollen demnach zivil heiraten oder ihre bereits eingetragenen Partnerschaften in eine Ehe umwandeln können. Laut Umfragen zeichnet sich eine Mehrheit für die Neuregelung ab, die in den meisten westeuropäischen Ländern bereits erfolgt ist.



Das Referendum wurde nötig, weil die Schweizerische Volkspartei und konservative Gruppen eine entsprechende Gesetzesänderung von 2020 ablehnen. Sie beantragten die Volksabstimmung, um nach eigenen Worten die Ehe als eine Verbindung zwischen Mann und Frau zu schützen. Sie kritisieren auch, dass gemäß Gesetzestext homosexuelle Paare Kinder adoptieren und lesbische Frauen sich künstlich befruchten lassen könnten.

