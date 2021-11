In Ungarn soll eine Volksabstimmung über das umstrittene Gesetz zum Umgang mit Homosexualität entscheiden. (über das umstrittene Gesetz zum Umgang mit Homosexualität entscheiden.)

Das Parlament in Budapest verabschiedete einen entsprechenden Beschluss. Von Seiten der Regierungspartei Fidesz hieß es, die Bürger sollten die Möglichkeit haben, - so wörtlich - ihre Haltung zu Fragen der Geschlechterpropaganda zu äußern.

Das ungarische Parlament hatte im Juni ein Gesetz erlassen, das die angebliche Werbung für Homosexualität unter anderem in Schulbüchern oder im Fernsehen verbietet. Viele EU-Länder hatten das Gesetz als diskriminierend und menschenverachtend kritisiert.

In dem Referendum will die Regierung die Bevölkerung unter anderem fragen, ob in Medien ohne Einschränkungen Inhalte gezeigt werden sollten, die die sexuelle Orientierung eines Kindes beeinflussen könnten. Auch solle gefragt werden, ob bei Minderjährigen für Geschlechtsumwandlungen geworben werde dürfe.

Kritiker werfen Regierungschef Orban vor, das umstrittene Gesetz damit nachträglich legitimieren zu wollen.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.