Die tunesische Flagge auf dem Justizpalast in Tunis. (picture alliance / dpa / Thierry Monasse )

Die Bürgerinnen und Bürger sind dazu aufgerufen, bis zum 20. März Vorschläge zu zahlreichen Themen einzureichen, wie das Technologieministerium in Tunis mitteilte. Am 25. Juli soll dann ein Referendum über die neue Verfassung abgehalten werden. Der Termin ist genau ein Jahr nach Präsident Saïeds Machtübernahme angesetzt, die von Gegnern als Putsch bezeichnet wird. Er hatte unter Verweis auf Notstandsgesetze das Parlament und die Regierung entmachtet. Im Oktober setzte er dann eine in ihren Vollmachten stark beschnittene neue Regierung ein. Für den kommenden Dezember hat Saïed Wahlen und politische Reformen angekündigt - die Volksbefragung ist ein zentraler Teil davon.

Tunesien galt lange als Musterland des Arabischen Frühlings. Allerdings fehlt es auch mehr als zehn Jahre nach dem demokratischen Wandel an politischer Stabilität.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.