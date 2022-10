Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban (IMAGO / Pacific Press Agency /Lev Radin)

Die Umfrage wird an acht Millionen Haushalte verschickt. Unter anderem werden die Teilnehmer gefragt, ob sie Sanktionen befürworteten, die die Lebensmittelpreise in die Höhe trieben, wodurch das Risiko von Hungersnöten in Entwicklungsländern und damit der Migrationsdruck an den Grenzen Europas stiegen. Die sogenannte "nationale Konsultation" hat keine rechtlichen Auswirkungen. Die Regierung von Ministerpräsident Orban hat ähnliche Fragebögen schon mehrfach genutzt, um Kritik an der EU-Politik zu üben.

Orban gilt als einer der wenigen Unterstützer des russischen Präsidenten Putin innerhalb der Europäischen Union. Die Sanktionen gegen Russland hat er wiederholt kritisiert, bislang aber mitgetragen.

