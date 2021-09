In der Schweiz hat sich bei einem Volksentscheid eine deutliche Mehrheit für die Zulassung der Ehe für alle ausgesprochen.

64,1 Prozent der Wahlberechtigten stimmten für die Neuregelung, wie die Schweizer Behörden mitteilten. In den meisten Ländern Westeuropas ist die gleichgeschlechtliche Ehe bereits legal. Den Anfang machten 2001 die Niederlande, Frankreich folgte 2013, in Deutschland gilt dies seit 2017.



Die Kritiker der Legalisierung hatten die Volksabstimmung in der Schweiz initiiert. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass gleichgeschlechtliche Paare gemeinsam Kinder adoptieren können. Lesbische Frauen können sich in einer homosexuellen Partnerschaft auch künstlich befruchten lassen. Dieser Punkt war besonders umstritten. Die Gegner erklärten, dies bedeute "den Tod des Vaters".

