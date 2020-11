In mehreren US-Bundesstaaten werden die Drogengesetze gelockert.

Bei Abstimmungen parallel zur Präsidentenwahl votierten die Amerikaner in fünf weiteren Bundesstaaten für eine Legalisierung von Marihuana für Erwachsene. In den vergangenen Jahren hatten bereits elf Bundesstaaten und die Bundeshauptstadt Washington großzügigere Regeln beschlossen. In Oregon ist künftig zudem der Besitz kleinerer Mengen von Kokain oder Heroin nicht mehr strafbar. Wer mit harten Drogen festgenommen wird, kann eine mögliche Haftstrafe vermeiden, indem er ein Bußgeld zahlt und an einem Anti-Sucht-Programm teilnimmt.



Insgesamt wurde in den Vereinigten Staaten am Dienstag über 120 Gesetze und Verfassungsänderungen abgestimmt. So soll in Florida der Mindestlohn angehoben werden. In Mississippi sprachen sich die Bürger für eine neue Staatsflagge aus.

