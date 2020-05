China plant ein eigenes Sicherheitsgesetz für das autonom verwaltete Hongkong.

Der Sprecher des Parlaments in Peking erklärte, der Volkskongress werde auf seiner morgen beginnenden Jahrestagung den Entwurf zur Wahrung der nationalen Sicherheit in der chinesischen Sonderverwaltungszone diskutieren. Einem Bericht der "South China Morning Post" zufolge soll das Gesetz Abspaltungsbestrebungen sowie ausländischen Einfluss in Hongkong unterbinden. In Online-Foren gibt es bereits Aufrufe zu Protesten gegen den geplanten Erlass.