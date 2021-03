China will Wahlen in der Sonderverwaltungszone Hongkong künftig stärker kontrollieren.

Einem Gesetzesentwurf zufolge sollen Kandidaten für das Hongkonger Parlament in Zukunft von einem pekingtreuen Wahlkomitee nominiert werden. Auch bei der Wahl des Regierungschefs soll das Kommittee eine größere Rolle spielen. Zudem soll es die Befugnis erhalten, Kandidaten für den Legislativrat abzulehnen. Das gab der Vize-Vorsitzende des Ständigen Ausschusses, Wang Chen, beim Treffen des Nationalen Volkskongresses in Peking bekannt. Das einwöchige Treffen des sogenannten Parlaments der Volksrepublik mit rund 3.000 Abgeordneten findet einmal im Jahr statt.



Premierminister Li Keqiang hatte zudem angekündigt, man werde alle Aktivitäten für eine Unabhängigkeit Taiwans unterbinden. Ziel sei eine Wiedervereinigung Chinas.



Er stellte zudem zum Auftakt den Arbeitsbericht der Regierung vor. Für die Wirtschaft des Landes gab der Regierungschef dabei ein Wachstumsziel von mehr als sechs Prozent vor. Im vergangenen Jahr sei China die einzige große Volkswirtschaft gewesen, die trotz der Coronapandemie mit 2,3 Prozent eine Steigerung habe vermelden können, hieß es weiter. Die Militärausgaben sollen in diesem Jahr um 6,8 Prozent erhöht werden.



Der China-Experte Sebastian Heilmann von der Universtät Trier sagte im Deutschlandfunk, die ausgegebenen Ziele seien ambitioniert, aber durchaus realistisch. China sei es gelungen, die Pandemie im Inland zu stoppen. Dies habe die schnelle wirtschaftliche Erholung ermöglicht. Peking habe sich durch diesen Erfolg die Unterstützung der Bevölkerung gesichert. Für viele Bürger habe sich das Land als ein dem Westen und vor allem den USA überlegenes System erwiesen.

