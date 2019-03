Chinas Regierungschef Li Keqiang plädiert für ein maßvolles Wirtschaftswachstum der Volksrepublik.

Es solle in diesem Jahr zwischen sechs und sechseinhalb Prozent betragen, erklärte Li zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses in Peking. In seinem Rechenschaftsbericht setzte er sich auch für weitere Reformen in der zweitgrößten Volkswirtschaft ein. Das Finanzministerium kündigte zudem an, dass die Ausgaben für Verteidigung in diesem Jahr um siebeneinhalb Prozent steigen würden. Die 3000 Delegierten sollen den Haushalt mit dem Militäretat und zahlreiche Gesetzesvorhaben billigen. Die Tagung dauert zehn Tage. China befindet sich derzeit in einem Handelsstreit mit den USA.