China stockt seinen Wehretat weiter auf - morgen beginnt der Volkskongress in Peking (pa/dpa/Ge Jinfh)

Ein Sprecher sagte in Peking, die Herausforderungen an die nationale Sicherheit seien gewachsen, auch trage China als große Mach internationale Verantwortung. Die Modernisierung des Militärs sei keine Bedrohung für andere Länder, betonte er. Pekings Verteidigungsetat ist in den vergangen Jahren prozentual stärker gestiegen als der Gesamthaushalt.

Auf dem Volkskongresse sollen die rund 3.000 Delegierten den designierten Ministerpräsidenten Li und seine neue Regierung wählen. Die Zustimmung gilt als sicher, da fast alle Mitglieder der Kommunistischen Partei angehören. Der 63-Jährige Li ist stellvertretender Parteivorsitzender und gilt als enger Gefolgsmann von Präsident Xi, der für eine dritte Amtszeit bestätigt werden soll.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.