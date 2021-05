China will Paaren künftig erlauben, bis zu drei Kinder zu bekommen. Damit vollzieht die Volksrepublik nur fünf Jahre nach der Abkehr von der Ein-Kind-Politik einen weiteren Strategiewechsel. Sie wird durch die Überalterung der Gesellschaft dazu gezwungen.

Verkündet wurde die Drei-Kind-Regel von der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua. Die Vorgabe werde helfen, die "Struktur der chinesischen Bevölkerung zu verbessern", hieß es nach einem Treffen hochrangiger Mitglieder der Kommunistischen Partei. Bisher gilt in China ein Limit von zwei Kindern pro Paar. Zudem wurde beschlossen, das Renteneintrittsalter anzuheben.

40 Jahre lang Ein-Kind-Politik

Fast 40 Jahre lang galt in China die Ein-Kind-Politik. Die Staats- und Parteiführung führte sie 1980 landesweit ein, um das Bevölkerungswachstum zu kontrollieren und Hungersnöte zu verhindern. Für die Umsetzung der Vorgabe waren die einzelnen Regionen zuständig. Dabei habe es große Unterschiede insbesondere zwischen städtisch und ländlich geprägten Provinzen gegeben, heißt es in einem Hintergrundbericht der Bundeszentrale für politische Bildung. Demnach wurde die Ein-Kind-Politik äußerst brutal umgesetzt. So seien Frauen nach dem ersten Kind gewaltsam gezwungen worden zu verhüten, etwa indem Ärzte oder Ärztinnen ihnen Spiralen einsetzten. Zudem sei es zu Zwangsabtreibungen auch noch in späteren Phasen der Schwangerschaft gekommen.



Bei Verstößen gegen die Ein-Kind-Regel verhängten dem Bericht zufolge die Behörden massive Geldstrafen – eine sogenannte "soziale Kompensations-Gebühr". Paare, die es sich leisten konnten, nahmen diese Geldstrafen für ein zweites Kind in Kauf.

Lockerungen unter Präsident Xi

Die Ein-Kind-Regel führte jedoch zu einer Überalterung der chinesischen Gesellschaft. 2013 begann die Regierung unter Präsident Xi deshalb, die Regel zu lockern. Wenn ein Elternteil selbst Einzelkind war, durfte beispielswiese ein Paar zwei Kinder haben. Ende 2015 entschied sich die Regierung schließlich dafür, die Ein-Kind-Politik abzuschaffen und erlaubte es jedem Paar, zwei Kinder zu bekommen. Die Regelung trat 2016 in Kraft.

Überalterung bislang nicht aufgehalten

Die Einführung der Zwei-Kind-Politik brachte jedoch nicht die erhoffte demographische Wende. Eine Volkszählung ergab, dass die Zahl der Geburten seit 2016 sogar weiter abgenommen hat. Viele Chinesinnen und Chinesen geben als Gründe für ihre Entscheidung gegen Kinder hohe Bildungskosten sowie teure und unzureichende Betreuungsmöglichkeiten an.



Der Bundeszentrale für politische Bildung zufolge hat es China bislang versäumt, eine nachhaltige Famillienpolitik zu betreiben. Weitgehende Fördermaßnahmen, wie die Vereinbarung von Familie und Beruf, fehlten in der Volksrepublik.

Wirtschaftliche Folgen

Die chinesische Zentralbank wies vor einiger Zeit auf die negativen wirtschaftlichen Folgen einer alternden Gesellschaft hin. Sie könne zu Stagnation, sinkender Sparquote und fallenden Vermögenspreisen führen. Zudem sei das Rentensystem schlecht auf den Alterungsprozess vorbereitet. Der Anteil der Menschen, die 65 Jahre und älter sind, lag im Jahr 2020 bei 13,5 Prozent. 2010 waren es fast 8,9 Prozent.

Lockerungen greifen nicht für alle Bevölkerungsgruppen

Wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf Menschenrechtsorganisationen berichtet, greifen die Lockerungen bei der Geburtenkontrolle zudem nicht in allen Bevölkerungsschichten. Es gebe Hinweise darauf, dass Peking an der Ein-Kind-Politik vor allem gegenüber der muslimischen Minderheiten der Uiguren und Kasachen festhält. Demnach drohen den betreffenden Familien Strafen und Zwangsabtreibungen, was in den muslimisch gepägten Regionen Hotan und Kaschgar zwischen 2015 und 2018 zu einem Rückgang der Geburten um mehr als 60 Prozent geführt hat.

