Am heutigen Volkstrauertag wird im Bundestag in Berlin der Toten durch Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Die Gedenkrede hält der französische Präsident Macron, das Totengedenken spricht Bundespräsident Steinmeier.

Macron spricht als erster französischer Staatschef seit gut 18 Jahren im Bundestag. In seiner Rede will er nach Angaben des Elysée-Palastes die deutsch-französische Aussöhnung würdigen und aktuelle Themen wie den Brexit und seine Pläne für eine EU-Reform ansprechen.



Derzeit diskutieren Macron und Steinmeier mit Jugendlichen aus beiden Ländern über Ideen für den Frieden. Die Staatsoberhäupter legen zudem einen Kranz an der Neuen Wache nieder, der zentralen Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewalt. Macron wird nach seiner Rede im Bundestag noch von Bundeskanzlerin Merkel empfangen.



Der Volkstrauertag wurde in der Bundesrepublik 1952 auf Anregung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge wieder eingeführt. Der nationale Gedenktag für die Opfer der beiden Weltkriege und des Nationalsozialismus findet jedes Jahr zwei Sonntage vor dem ersten Advent statt. Er gehört zu den sogenannten stillen Feiertagen.



Der Deutschlandfunk überträgt die Gedenkstunde im Livestream unter www.deutschlandfunk.de/bundestag sowie im Digitalradio.