Vertreter aus Politik und Gesellschaft erinnern am heutigen Volkstrauertag an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Im Fokus der zentralen Gedenkfeier im Bundestag: die Verbrechen an der polnischen Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg.

Der Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsoge, Schneiderhan, hielt die Eröffnungsrede. Er mahnte, es dürfe nie wieder Feindschaft und Krieg geben zwischen Deutschland und Polen. Bundespräsident Steinmeier sagte, Deutschland habe eine besondere Verantwortung, um den Frieden zu wahren und für Versöhnung zu sorgen. Steinmeier hatte zuvor einen Kranz an der Neuen Wache in Berlin niedergelegt. Diese ist seit 1993 die Zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.

Schuster: keine Gewöhnung an Rechtsextremismus und Antisemitismus

Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, warnte vor einer Gewöhnung an Rechtsextremismus und Antisemitismus. Die Verbrechen der Nationalsozialisten und die Lehren, die daraus gezogen wurden, müssten wieder stärker ins Bewusstsein rücken, erklärte Schuster.



Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer erinnerte an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten jüdischen Glaubens. Sie legte am Vormittag auf dem Jüdischen Friedhof Berlin-Weißensee einen Kranz nieder.