Der britische Thronfolger, Prinz Charles, und Bundespräsident Steinmeier haben zum Volkstrauertag an die Opfer von Krieg und Gewalt erinnert.

An der Neuen Wache in Berlin legten sie Kränze nieder. Bei der Gedenkstunde im Bundestag hielt Prinz Charles seine Rede teils auf Deutsch. Er betonte, das Vereinigte Königreich und Deutschland würden immer Freunde, Partner und Verbündete sein. 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg seien beide Länder so sehr in die Zukunft des jeweils anderen eingebunden, dass die nationalen Interessen - auch wenn sie unterschiedlich sein mögen - immer miteinander verflochten seien. Steinmeier schloss in das Totengedenken in diese Jahr auch explizit alle Opfer von Terrorismus, Extremismus, Antisemitismus und Rassismus mit ein.

Steinmeier: gute Nachbarschaft und enge Partnerschaft

Zuvor hatte Steinmeier Prinz Charles und dessen Gemahlin, Herzogin Camilla, im Schloss Bellevue empfangen. Das deutsche Staatsoberhaupt hob dabei die gute Nachbarschaft und die enge Partnerschaft zwischen dem Vereinigten Königreich und Deutschland hervor.



Es war das erste Mal, dass ein Mitglied der königlichen Familie der zentralen Gedenkfeier zum Volkstrauertag beiwohnte.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.