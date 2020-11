Der britische Thronfolger Prinz Charles hält heute die Gedenkrede zum Volkstrauertag im Bundestag.

Dabei sollen 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges die deutsch-britischen Beziehungen im Mittelpunkt stehen. Bundespräsident Steinmeier hatte Prinz Charles und dessen Ehefrau eingeladen. Es ist das erste Mal, dass ein Mitglied der Königlichen Familie an der zentralen Gedenkfeier zum Volkstrauertag teilnimmt.



Der Volkstrauertag war 1952 wieder eingeführt worden. Er erinnert an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und mahnt zum Frieden. Bundespräsident Steinmeier will in diesem Jahr auch der Opfer terroristischer und extremistischer Anschläge erinnern.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.