Der britische Thronfolger, Prinz Charles, und Bundespräsident Steinmeier haben zum Volkstrauertag an die Opfer von Krieg und Gewalt erinnert. An der Neuen Wache in Berlin, der zentralen Gedenkstätte der Bundesrepublik, legten sie Kränze nieder.

In seiner Ansprache zur Gedenkstunde im Bundestag wies der Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Schneiderhan, auf die lange Zeit des anhaltenden Friedens seit dem Ende des zweiten Weltkriegs hin. Friedenspolitik beginne nicht erst nach dem Ausbruch von Krieg, sondern weit vorher, betonte Schneiderhan.



Zuvor hatte Steinmeier die gute Nachbarschaft und die enge Partnerschaft zwischen dem Vereinigten Königreich und Deutschland hervorgehoben. Der Bundespräsident hatte Prinz Charles und dessen Gemahlin, Herzogin Camilla, im Schloss Bellevue empfangen.



Es war das erste Mal, dass ein Mitglied der königlichen Familie der zentralen Gedenkfeier zum Volkstrauertag beiwohnte.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.