Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat Anklage gegen drei ehemalige und einen aktuellen Manager von Volkswagen erhoben.

Es gehe um überhöhte Vergütungen an Betriebsratsmitglieder, teilte die Ermittlungsbehörde mit. Den Beschuldigten werde Untreue zur Last gelegt. Sie sollen als Personalvorstände beziehungsweise Leiter des Personalwesens der Marke VW zwischen 2011 und 2016 mehreren Arbeitnehmervertretern überhöhte Gehälter und Boni gewährt haben. Zu den Begünstigten gehöre Betriebsratschef Osterloh. Dem Konzern sei dadurch ein Schaden in Millionenhöhe entstanden.



Ein VW-Sprecher sagte, man könne bei der Vergütung einzelner Betriebsratsmitglieder kein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten feststellen. Zudem beziehe sich die Anklage nicht auf Volkswagen, sondern richte sich gegen Einzelpersonen.