Volkswagen hat trotz des angekündigten Sparkurses die Beschäftigungssicherung an allen deutschen Standorten bis 2029 verlängert.

Betriebsbedingte Kündigungen seien damit ausgeschlossen, sagte Betriebsratschef Osterloh in Wolfsburg. Die Verlängerung war eine zentrale Bedingung für den digitalen Umbau des Unternehmens. Bei VW sollen bis zu 4.000 Stellen vor allem in der Verwaltung wegfallen.



Der US-Autohersteller Ford kommt nach eigenen Angaben beim Abbau von Arbeitsplätzen in Deutschland voran. Das Unternehmen will 5.000 Stellen streichen. Den Mitarbeitern werden unter anderem ein früherer Renteneintritt und Abfindungen angeboten. Betriebsbedingte Kündigungen sind bis 2022 ausgeschlossen.