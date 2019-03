Volkswagen-Betriebsratschef Osterloh hat für die Kernmarke VW Pkw eine Beschäftigungssicherung in allen deutschen Werken bis 2028 gefordert.

Dies sei Bedingung für den digitalen Umbau des Unternehmens, sagte Osterloh auf einer Betriebsversammlung des Konzerns in Wolfsburg. Man brauche die gleiche Sicherheit für alle Beschäftigten. Grundsätzlich sei man als Betriebsrat bereit, den bevorstehenden Wandel des Unternehmens mitzugestalten. Dem von VW angekündigten Abbau von 7.000 Stellen fehle allerdings jegliche Grundlage, betonte Osterloh.



Volkswagen-Chef Diess sprach angesichts von Dieselkrise, Brexit und dem Handelsstreit mit den USA von einer schwierigen Lage. Die Umstellung auf die Produktion von E-Autos werde ebenso Arbeitsplätze kosten wie die Digitalisierung, so Diess. Man werde den Abbau aber möglichst sozialverträglich gestalten.



