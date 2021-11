Volkswagen will voraussichtlich ein eigenes Werk für sein neues Elektromodell "Trinity" im Raum Wolfsburg errichten.

Wie das Unternehmen mitteilte, wird geprüft, ob eine neue Produktionsstätte außerhalb des derzeitigen Werks gebaut werden kann. Dafür kämen verschiedene Standorte im Umland in Frage. Der Aufsichtsrat muss der Entscheidung allerdings noch zustimmen. Das Vorhaben gilt als einer der entscheidenden Punkte in der Investitionsstrategie für die kommenden fünf Jahre. Mit dem Projekt will Volkswagen ähnliche Bedingungen schafffen wie der US-Elektrobauer Tesla in Grünheide bei Berlin. Dort entsteht auf der grünen Wiese derzeit eine neue Fabrik.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.