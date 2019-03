Der Volkswagen-Konzern will mehr Elektroautos bauen als bisher geplant.

Wie das Unternehmen in Wolfsburg mitteilte, sollen in den nächsten zehn Jahren auf den neuen Elektroplattformen 22 Millionen batteriebetriebene Fahrzeuge produziert werden. Das sind sieben Millionen mehr als bisher in Aussicht gestellt. Die Zahl der in diesem Zeitraum geplanten neuen E-Modelle steigt von bisher angekündigten 50 auf fast 70. Bis 2023 investiert VW nach eigenen Angaben mehr als 30 Milliarden Euro in die Elektromobilität.