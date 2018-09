Der Volkswagen-Konzern hat einen Bericht zurückgewiesen, wonach er sich auf Druck der USA aus dem Iran-Geschäft zurückgezogen hat.

Ein Sprecher sagte, an der Position der letzten Monate habe sich nichts geändert. Volkswagen halte sich an alle geltenden nationalen und internationalen Gesetze sowie Exportregularien. Volkswagen beobachte die politischen Entwicklungen genau, hieß es weiter. Die Agentur Bloomberg hatte unter Berufung auf den US-Botschafter in Deutschland, Grenell, berichtet, Volkswagen verzichte wegen der US-Sanktionen nahezu vollständig auf das Iran-Geschäft. Die US-Regierung habe eine entsprechende Zusage erhalten.



Die USA hatten das Atomabkommen mit dem Iran im Mai aufgekündigt und neue Sanktionen gegen das Land verhängt. Unternehmen, die Geschäfte mit dem Iran machen, drohen Strafmaßnahmen.