Der Volkswagen-Konzern will bei seiner Kernmarke VW Pkw in den nächsten fünf Jahren bis zu 7.000 Stellen streichen.

Das teilte der Vorstand des Unternehmens in Wolfsburg mit. Man wolle Routineaufgaben automatisieren und unter anderem auch damit ab 2023 eine Gewinnverbesserung von 5,9 Milliarden Euro jährlich erzielen. Neben dem Personalabbau will VW auch die Modellvielfalt reduzieren und Materialkosten senken.



Mit den freiwerdenden Mitteln will VW in die Elektromobilität, Digitalisierung und neue Mobilitätsdienste investieren. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters belaufen sich allein die Kosten für die Digitalisierung der Verwaltung und neue IT-Systeme auf rund 4,6 Milliarden Euro.