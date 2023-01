Reaktion auf BGH-Urteil

Volkswagen prüft die Boni etlicher Betriebsräte (picture alliance / dpa-Zentralbild / Hendrik Schmidt)

Das berichtete das Nachrichtenportal Business Insider. Demnach liefen bereits Gespräche über Gehaltskürzungen, es sei eine eigene Arbeitsgruppe dafür eingerichtet worden.

Hintergrund ist eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes. Der BGH hatte in der vergangenen Woche Freisprüche für vier VW-Personalmanager aufgehoben. In dem Verfahren ging es um Gehälter und Boni für einflussreiche Betriebsräte. Sie sollen über mehrere Jahre Boni zwischen 80.000 und 560.000 Euro jährlich bekommen haben. Die Staatsanwaltschaft bewertete das als Untreue, weil VW dadurch Gewinn entgangen und so auch die Steuerlast vermindert worden sei. Das Landgericht Braunschweig sprach die Manager zunächst frei. Nach der Entscheidung der BGH-Richter muss sich das Landgericht aber erneut mit dem Fall befassen.

