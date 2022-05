Dieselskandal

Autohaus mit VW-Logo (dpa / picture alliance / Geisler-Fotopress)

Der Automobilkonzern erzielte mit rund 91.000 Klägern in England und Wales eine außergerichtliche Einigung. Volkswagen akzeptiert die Zahlung von umgerechnet rund 227 Millionen Euro. Vor gut zwei Jahren hatte die britische Justiz betroffenen Kunden grundsätzlich ein Recht auf Entschädigung zugesprochen. Der High Court in London sah es als erwiesen an, dass Volkswagen in Dieselfahrzeuge eine illegale Software eingebaut hatte, um den Schadstoffausstoß bei Emissionstests zu senken.

Im Rahmen des Vergleichs seien keinerlei Eingeständnisse von Haftung, Kostenverursachung oder Verlust gemacht worden, betonte Volkswagen in einer Mitteilung . Der Konzern entschuldigte sich bei seinen Kunden.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.