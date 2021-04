Die Beschäftigten von Volkswagen bekommen eine Corona-Prämie von 1000 Euro im Juni und 2,3 Prozent mehr Gehalt ab Januar 2022.

Das teilte das Unternehmen am Vormittag in Wolfsburg mit. In der vergangenen Nacht hatten sich die IG Metall und der Autobauer auf den neuen Haustarifvertrag für die 120-tausend VW-Beschäftigten verständigt. Dieser hat eine Laufzeit von 23 Monaten.

