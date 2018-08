Der frühere Chef-Volkswirt der Deutschen Bank geht davon aus, dass die EU sich der Türkei gegenüber hilfsbereit zeigen wird.

Der Ökonom Mayer sagte im Deutschlandfunk, eigentlich sei zwar der Internationale Währungsfonds die naheliegende Adresse. Präsident Erdogan wolle sich aber auf keinen Fall dem Diktat des IWF unterwerfen. Das entspreche nicht seinem Ego. Darum werde Erdogan wohl versuchen, sich anderswo Geld ohne Auflagen zu besorgen. Als Beispiele nannte Mayer neben Russland vor allem China. Er betonte, auch die EU werde Erdogan wohl zur Hilfe kommen. Zum einen könnte es politischen Druck von Banken geben, etwa aus Frankreich, Spanien und Italien, die um laufende Kredite an die Türkei bangten. Zum anderen sei die EU wegen des Flüchtlingsabkommens auf Ankara angewiesen. Und letztlich, so Mayer, sei die Türkei auch ein strategisch-militärischer Partner.



Der Volkswirt betonte, die Krise in dem Land sei im wesentlichen selbstgemacht. Seit der Präsidentschaftswahl habe sich Erdogan viel Macht im Finanzbereich verschafft. So sei mit seinem Schwiegersohn ein Angehöriger Finanzminister, und Erdogan regiere selbst in die Zentralbank hinein. Das habe die Wende gebracht, erläuterte Mayer.