Gotthard-Bahntunnel

Der volle Betrieb im Gotthard-Tunnel kann wegen Reparaturarbeiten erst nächstes Jahr wieder aufgenommen werden. (picture alliance/johapress/Joachim Hahne)

Wie die Schweizerischen Bundesbahnen in Bern mitteilten, kann der Vollbetrieb voraussichtlich erst in knapp einem Jahr wieder aufgenommen werden. Nachdem in einer der zwei Röhren im August ein Güterzug entgleist war, hatte die SBB zunächst mehrmonatige Arbeiten angekündigt.

Die Deutsche Bahn bereitet derweil die Generalsanierung ihrer Strecke zwischen Frankfurt am Main und Mannheim mit einer ersten dreiwöchigen Vollsperrung im Januar vor. In der zweiten Hälfte des kommenden Jahres beginnen dann die

umfangreichen Arbeiten und die Strecke kann nicht befahren werden.

