Opfer der DDR-Diktatur haben den Vorwurf mangelnder Meinungsfreiheit im heutigen Deutschland oder die Verwendung von Begriffen wie "Wende 2.0" insbesondere durch die AfD entschieden zurückgewiesen.

Die Erfurter Schriftstellerin Gabriele Stötzer sagte im Deutschlandfunk Kultur, sie selbst sei zu DDR-Zeiten für ihren Kampf für Meinungsfreiheit exmatrikuliert worden und ins Gefängnis gekommen. Eine Partei wie die AfD existiere überhaupt nur, weil es die Meinungsfreiheit gebe.



Ähnlich hatte sich zuvor der Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde, Jahn, geäußert.

Wenn die Verhältnisse in der DDR mit denen von heute gleichgesetzt würden, müsse er das deutlich zurückweisen, sagte der gebürtige Jenenser und DDR-Oppositionelle dem "Tagesspiegel". Aussagen, wonach man heute keine Meinungsfreiheit hätte oder die Willkür des Staates so groß wäre wie damals, seien eine "eine Verhöhnung der Opfer der SED-Diktatur". Mit Blick auf die AfD, die sich im Wahlkampf mit Slogans wie "Vollende die Wende" und "Wir sind das Volk" in die Tradition der friedlichen Revolution in der DDR stellt, führte auch er aus, allein deren Existenz und öffentlichen Auftritte zeigten, dass die Situation heute eine ganz andere sei als damals. Auch Feinde der Demokratie dürften ihre Meinung äußern und Parteien gründen.