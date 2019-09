Bei der Volleyball-Europameisterschaft der Herren ist das deutsche Team ins Viertelfinale eingezogen.

Die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani setzte sich gegen Co-Gastgeber Niederlande mit 3:1 (25:17, 25:22, 30:32, 25:23) durch. Deutschland trifft am Montagabend auf Weltmeister Polen oder Gruppengegner Spanien.



Bei der EM traten zum ersten Mal 24 Teilnehmer an. Spiele finden nicht nur in den Niederlanden, sondern auch in Frankreich, Belgien und Slowenien statt.