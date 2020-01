Die deutschen Volleyball-Männer verpassen die Olympischen Spiele in Tokio.

Die Nationalmannschaft verlor in Berlin das Finale des Qualifikationsturniers gegen Frankreich mit 0:3 (20:25, 20:25, 23:25). Damit verspielte sie ihre letzte Chance auf das Ticket für Japan. Auch bei den vergangenen Olympischen Spielen in Brasilien waren die deutschen Volleyballer nicht dabei gewesen.



Für Topspieler Georg Grozer endete zugleich seine Karriere in der Nationalmannschaft. Der 35-Jährige hatte Tokio als sein letztes großes internationales Ziel ausgegeben. Grozer war mit 20 Punkten noch einmal bester deutscher Angreifer.



Eine Chance für das Olympia-Ticket bietet sich dem DVV jedoch noch im niederländischen Apeldoorn. Beim dortigen Qualifikationsturnier stehen die Frauen am Samstag im Halbfinale gegen die Niederlande. Sie hatten zuvor gegen Kroatien mit 3:0 (25:15, 25:17, 25:23) den Gruppensieg geholt. Für das Halbfinale hatte sich die Mannschaft bereits qualifiziert.