"Die Mannschaft hat überragend gespielt", sagte Volleyball-Bundestrainer Felix Koslowski im Dlf. Von sieben Spielen bei der EM habe man nur eines verloren - gegen Gastgeber Polen vor mehr als 10.000 Zuschauern mit 2:3. Er sei sich sicher, dass die Partie anders ausgegangen wäre, wenn man nicht in Polen gegen den Gastgeber hätte spielen müssen.

Koslowski hob noch einmal den überraschenden Sieg gegen Russland im Gruppenspiel und den Gruppensieg hervor. "Wir haben uns noch einmal verjüngt, wir haben noch mehr auf jüngere Spielerinnen gesetzt und sie haben es mit sehr starken Leistungen zurück gezahlt."

Felix Koslowski, Volleyball-Nationaltrainer der Frauen (imago sportfotodienst)

"Wir sehen sehr positiv in die Zukunft"

Bei den zukünftigen Turnieren sei es für die Mannschaft durchaus möglich, um Medaillen zu spielen. Der Abstand zu den großen Nationen sei geringer geworden. "Wir sehen sehr positiv in die Zukunft", sagte der 35- Jährige.

Was eine mögliche Qualifikation für Olympia 2020 in Tokio angehe, sei er aber sehr skeptisch. "Die Konkurrenz in Europa ist sehr, sehr groß". Es sei schwieriger sich für das olympische Volleyball-Turnier zu qualifizieren, als bei Olympia ein gutes Turnier zu spielen, sagte er. Da sich nur zwölf Mannschaften für das Turnier qualifizieren könnten und nur vier Plätze für europäische Teams reserviert seien, sei der Weg dahin sehr steinig.