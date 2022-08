Die Autobahn A8 wurde nach einem Unwetter bei Pforzheim voll gesperrt (Waldemar Gress / Einsatz-Report24 / / Waldemar Gress)

Im Schwarzwald in Baden-Württemberg sackte ein Hang auf eine Straße ab. Keller liefen voll. Auch weiter nördlich in der Rhein-Neckar-Region sorgten Unwetter für ähnliche Schäden. Straßenzüge wurden an verschiedenen Orten überflutet. Im Norden Bayerns im Großraum Nürnberg gab es zudem Sturmböen. Die Feuerwehr rückte zu hunderten Einsätzen aus. Größere Schäden wurden nicht gemeldet. Auch in Norddeutschland kam es nach dem Temperatursturz zu Starkregen. In Berlin wurden wegen der Unwetter zwei Freiluftkonzerte und das Bürgerfest von Bundespräsident Steinmeier abgesagt.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.