Bundeskanzler Scholz wird heute erneut vom Untersuchungssausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft befragt - zum Cum-Ex-Skandal. (dpa/Kay Nietfeld)

Der CDU-Vorsitzende Merz etwa sagte dem "Handelsblatt", er glaube dem Kanzler kein Wort. Es sei vollkommen unglaubwürdig, dass sich Scholz an den Inhalt der Gespräche mit Vertretern der Warburg Bank nicht mehr erinnern könne. Der frühere Bundestagsabgeordnete der Linken, de Masi, sagte dem NDR, der Bundeskanzler habe sich schon frühzeitig auf die Strategie festgelegt, alles abzustreiten und nur das zuzugeben, was ihm Journalisten unter die Nase hielten.

"Erinnerungslücken sind nicht glaubwürdig"

Ähnlich scharf die Kritik vom Verein "Finanzwende". Dessen Vorstand Schick, der bis 2018 Bundestagsabgeordneter der Grünen war, sagte im Deutschlandfunk , die Erinnerungslücken, auf die Scholz sich in diesem Fall berufe, seien nicht glaubwürdig. Schick unterstrich, es sei verständlich, dass sich Spitzenpolitiker nicht an jedes Gespräch erinnern könnten. In diesem Fall sei es aber um ein sehr ungewöhnliches Anliegen der Bank gegangen. Zudem sei damals schon klar gewesen, dass die Cum-Ex-Geschäfte rechtlich nicht in Ordnung gewesen seien.

Scholz wird heute ein zweites Mal vom Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft zum Cum-Ex-Skandal vernommen. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob er oder andere führende SPD-Politiker Einfluss auf die steuerliche Behandlung der in den Skandal verwickelten Warburg Bank genommen haben. Scholz bestreitet das. Hintergrund sind drei Treffen von Scholz - damals noch Bürgermeister in Hamburg - mit den Gesellschaftern der Warburg Bank in den Jahren 2016 und 2017

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 19.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.