Die Autobahn 61 soll fünf Monate nach der Flutkatastrophe wieder vollständig freigegeben werden. (dpa/Matthias Kehrein)

Damit könne auch die Verbindungsfahrbahn auf die A 553 in Richtung Brühl wieder befahren werden, teilte die zuständige Autobahn GmbH mit. Bis voraussichtlich Weihnachten wird der Verkehr zunächst nur über eine Spur laufen. Die Öffnung des Autobahnabschnitts ist ein Schritt, um am Dienstag die A61 zwischen den Autbahnkreuzen Meckenheim und Kerpen in Richtung Venlo wieder komplett freizugeben. In Richtung Koblenz war die A61 bereits im September wieder frei.

Bei der Flutkatastrophe waren der Asphalt unterspült und Böschungen sowie Kanäle zerstört worden.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.