Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Sternberg, hat Verständnis für die Empörung von Gläubigen über den Umgang mit Missbrauchsfällen im Erzbistum Köln geäußert.

Wenn sich bewahrheite, dass der Betroffenenbeirat in Köln instrumentalisiert worden sei, dann handele es sich um einen schwerwiegenden Skandal, sagte Sternberg bei der digitalen ZdK-Vollversammlung. Wer Transparenz ankündige, stehe in der Verantwortung, auch dafür zu sorgen.



Ende Oktober hatte die Erzdiözese Köln gemeinsam mit dem Betroffenenbeirat mitgeteilt, dass ein Gutachten über den Umgang mit Missbrauchsfällen wegen angeblicher methodischer Mängel nicht veröffentlicht wird. Stattdessen wurde eine neue Untersuchung bei einer anderen Kanzlei in Auftrag gegeben. Der ehemalige Sprecher des Betroffenenbeirats erklärte später, das Gremium habe seine Zustimmung zu dem Vorgehen unter Druck gegeben.



Im Zusammenhang mit dem sexuellen Missbrauch im Erzbistum Köln gibt es auch Vertuschungs-Vorwürfe gegen den damaligen Personalchef Heße. Der derzeitige Hamburger Erzbischof weist die Anschuldigung zurück, kündigte aber gestern an, sein Amt als Geistlicher Assistent des Zentralkomitees ruhen zu lassen.

