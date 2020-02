Vollverschleierung an Hochschulen

Die ablehnende Haltung der schleswig-holsteinischen Grünen gegenüber einem Verbot der Vollverschleierung an Hochschulen stößt innerhalb der Bundespartei auf Kritik.

Der Grünen-Politiker Özdemir sagte der "Bild"-Zeitung, Burka oder Niqab seien etwas Anderes als etwa ein Kopftuch. Bei der Vollverschleierung gehe es darum, die Frau als Mensch im öffentlichen Raum unsichtbar zu machen. Der grüne Tübinger Bürgermeister Palmer meinte, Burka und Niqab hätten in einer aufgeklärten Gesellschaft keinen Platz.



Die Grünen in Schleswig-Holstein lehnen einen Gesetzentwurf des Koalitionspartners CDU ab, der Hochschulen erlauben soll, Trägerinnen von Gesichtsschleiern von Lehrveranstaltungen auszuschließen. Die Landes-Grünen argumentieren, in einer weltoffenen Gesellschaft müssten religiöse Symbole getragen werden dürfen.