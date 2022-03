Menschen in Paris gehen an Wahlplakaten zur Parlamentswahl in Frankreich vorbei (Archivbild) (AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT)

Die dem russischen Staatschef Putin seit Jahren nahestehenden Kandidaten an den politischen Rändern, Mélenchon und Le Pen, hätten in kürzester Zeit eine 180-Grad-Wende in ihrer Argumentation vollziehen müssen, sagte Franck im Deutschlandfunk . Dies sei ihnen allerdings nicht gut gelungen. Die Links- und Rechtsextremen seien Umfragen zufolge zurückgefallen. Viele Themen hätten im Wahlkampf infolge des Ukraine-Kriegs an Bedeutung verloren, führte Franck aus. So rede kaum noch jemand über alternative Energien außer den Grünen. Den Franzosen gehe es mehr um die hohen Energiepreise an sich.

Der Co-Vorsitzende der Partei Volt nannte die Krise auch eine Chance. So könnten Frankreich, Deutschland und vielleicht auch Italien einen Schritt auf Polen, Ungarn und die anderen osteuropäischen EU-Mitglieder zugehen, um das Thema Migration auf EU-Ebene anzugehen.

In gut zwei Wochen wählt Frankreich ein neues Staatsoberhaupt. Den jüngsten Umfragen zufolge liegen Amtsinhaber Macron und die Rechtspopulistin Le Pen in der Wählergunst vorn. Der erste Wahlgang ist am 10. April, die entscheidende Stichwahl dann am 24. April.

