Die Schriftstellerin Helga Schubert hat den Bachmann-Preis gewonnen.

Das teilte die Jury im österreichischen Klagenfurt zum Abschluss der Tage der deutschsprachigen Literatur mit. Die 80-Jährige wird für ihren Text "Vom Aufstehen" ausgezeichnet. Darin geht es um Lebenserfahrungen einer Tochter mit ihrer vom Weltkrieg geprägten Mutter. In der Laudatio hieß es, der Text lehre das Lesen und das Leben, ohne zu belehren. Der Bachmann-Preis wurde zum 44. Mal vergeben. Die Lesungen der 14 Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus Deutschland, der Schweiz und Österreich waren wegen der Corona-Pandemie vorab aufgezeichnet worden.



Mit dem "Deutschlandfunk-Preis" ausgezeichnet wurde darüber hinaus Lisa Krusche für ihren Text "Für bestimmte Welten kämpfen und gegen andere". Ihr dystopischer Beitrag ist in einer post-humanistischen Zukunft angesiedelt. Ob die literarische Hauptfigur Judith ein Mensch oder Avatar im virtuellen Raum ist, bleibt darin offen. Krusche wurde 1990 in Hildesheim geboren, studierte Kunstwissenschaft sowie Germanistik und lebt in Braunschweig.