Der Schura-Vorsitzende Yildiz teilte am Abend im Anschluss an eine Versammlung des Rates mit, das IZH sei nun kein Mitglied mehr. Das sei das Resultat von zahlreichen Gesprächen, in denen man es sich "nicht einfach" gemacht habe. Das IZH betreibt die Blaue Moschee an der Alster. Es wird laut Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz von der iranischen Regierung gesteuert, als extremistisch eingestuft und seit Jahren geheimdienstlich beobachtet. Die Mitgliedschaft in der Schura war umstritten, weil Hamburg mit dem Rat einen Staatsvertrag geschlossen hat, der nach zehn Jahren nun zur Evaluierung ansteht. Der Druck war angesichts der blutigen Niederschlagung systemkritischer Proteste im Iran gestiegen.

Erst vor knapp zwei Wochen hatte sich der Bundestag für eine Schließung des IZH und die Prüfung eines Verbotsverfahrens ausgesprochen.

