Wetter

Vom Norden bis zur Mitte teils sonnig, sonst wechselhaft mit Schauern, 2-9 Grad.

Das Wetter: In der Nacht im Süden Niederschläge. Sonst bei wechselnder Bewölkung Schneeregen und Schneeschauer bei plus 4 bis minus 6 Grad. Am Tag vom Norden bis zur Mitte teils sonnig, teils wolkig und meist trocken. Sonst wechselhaft mit Schauern. 2 bis 9 Grad.

25.02.2023