Wetter

Vom Südwesten bis zur Mitte Schnee und gefrierender Regen bei 0 bis minus 9 Grad

Das Wetter: in der Nacht von Südwesten bis zur Mitte bewölkt mit Niederschlägen, anfangs als Schnee, später teils in gefrierenden Regen übergehend. Sonst gering bewölkt und nur Richtung Ostseeküste einzelne Schneeschauer. Tiefstwerte 0 bis minus 9 Grad. Morgen von Südwesten Richtung Nordosten ausgreifende Niederschläge, teils gefrierend oder als Schnee. Im Süden und Südwesten später Auflockerungen. -1 bis +13 Grad, mit den höchsten Werten am Oberrhein.