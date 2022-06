Die Befüllung von größeren Pools mit Leitungswasser in den Sommermonaten könnten zum "echten Problem" werden, heißt es. (Nestor Bachmann/dpa)

Heute teilte die untere Wasserbehörde des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt mit, solche Verbot etwa der Bewässerung von Grünanlagen seien notwendig, da das Niederschlagsdefizit der vergangenen Monate zu sehr geringen Abflüssen in den Oberflächengewässern geführt habe.

Der Geologe Rainer König vom Wasserwirtschaftsamt im bayerischen Deggendorf sagte dem Sender BR , der Zustand des Wassers sei jetzt schon ein Problem und die größte Herausforderung für die Menschheit. "Vom Wasser hängt unser Leben ab." Wenn man heute nicht reagiere, werden man die Chance verspielen, wenn es in 30 Jahren alle betreffe. Man habe bereits auf die sinkenden Grundwasserpegel reagiert. Bei Straubing werden König zufolge keine neuen Brunnen mehr genehmigt. Die Landwirte müssen demnach an den Pumpen Wasseruhren installieren, sodass nicht mehr Wasser als erlaubt aus den Brunnen gepumpt wird.

"Drastisch steigender" Wasserbedarf in der Landwirtschaft und in Privathaushalten

Am Wochenende hatte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Landsberg, hat angesichts der anhaltenden Trockenheit vor unnötigem Wasserverbrauch gewarnt. Problematisch sei der "drastisch steigende" Wasserbedarf in der Landwirtschaft und in Privathaushalten, sagte er dem "Handelsblatt". Gerade die Gartenbewässerung und die Befüllung von größeren Pools mit Leitungswasser in den Sommermonaten könnten zum "echten Problem" werden. Rasensprenger verteilten in einer Stunde bis zu 800 Liter Trinkwasser. Das könne die Versorgungsinfrastruktur in manchen Regionen an ihre Grenzen bringen.

Besonders in Brandenburg ist die Lage angespannt. Alle Landkreise in Süden des Bundeslandes haben tagsüber bereits die Entnahme von Wasser aus Flüssen, Bächen und Seen verboten, wie Dlf-Korrespondent Christoph Richter berichtete . Erst kürzlich habe man in Cottbus einen Niederschlagsstiefstand gemessen. Auch der Spreewald, eine Unesco-Biospährenreservat, sei von Austrocknung bedroht, sagte der Vizelandrat des Spree-Neiße-Kreises, Lalk.

