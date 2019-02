Die Zahl der Wohnungseinbrüche und der Gewaltverbrechen geht zurück. Dennoch empfinden viele Bürger ein höheres Sicherheitsbedürfnis. Ist das ein irrationales Verhalten? Oder haben manche Bevölkerungskreise das Zutrauen in die Durchsetzungskraft von Polizei und Justiz verloren? Was kann die Politik, was kann aber auch jeder Einzelne tun, um das Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum zu gewährleisten?

Gesprächsgäste:

Stefan Müller , Polizeipräsident Westhessen, Wiesbaden

, Polizeipräsident Westhessen, Wiesbaden Dr. Andreas Armborst, Leiter des Nationalen Zentrums Kriminalprävention im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat

Berichten Sie uns über Ihr Gefühl der Sicherheit oder Unsicherheit und wie Sie damit umgehen. Rufen Sie an unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine Mail an: lebenszeit@deutschlandfunk.de